As Gaiteiras do Centro Galego de Barcelona levan a música de Galicia ao Primavera Sound

A música de Galicia soará no Primavera Sound 2019, que deu o seu pistoletazo de saída onte en Barcelona na que constitúe a súa décimo novena edición. O grupo de gaiteiras do Centro Galego de Barcelona actuará o vindeiro

ventes –un dos días grandes da cita- nun dos escenarios do Parc del Fòrum grazas ao acordo pechado onte polo presidente da entidade, Carlos Mandianes, coa organización dun dos festivais de música contemporánea máis importantes de España, que o ano pasado contou con 215.000 asistentes.

Preto de 300 artistas ofrecerán un total de 331 actuacións ata o vindeiro 2 de xuño no Primavera Sound, que se celebra desde 2001 en Barcelona e que se converteu nun referente como festival urbano para espectadores de varias xeracións e afeccionados a distintos estilos musicais como o rock, o pop ou tendencias underground. Miley Cyrus, Rosalía, Ninna Kraviz, Solange, Christina Rosenvinge ou DJ Coco, son algúns dos protagonistas da presente edición.

A agrupación de gaiteiras do Centro Galego de Barcelona, formada por catro mulleres, contribuirá coa súa actuación a consolidar a aposta do festival polo protagonismo feminino, que este ano se traduce en que elas ocupan máis da metade do programa de concertos.

O evento, que abre a temporada de festivais en España, atrae a un público maioritariamente estranxeiro, procedente de 120 países, que pode desfrutar dos concertos principais nos 17 escenarios instalados no el Parc del Fòrum, ademais de actuacións noutros cinco escenarios do centro da cidade