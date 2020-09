As industrias lácteas aumentan a presión sobre as granxas instándoas por burofax a asinar cláusulas de custes falsas

Cando arrincaba o inicio da campa√Īa 2020-2021 no sector l√°cteo, en primavera, o Sindicato Labrego Galego xa alertou de que as industrias estaban a usar de novo as s√ļas pr√°cticas de extorsi√≥n para obrigar a asinar √°s granxas contratos con prezos a baixa (ver bit.ly/Cl√°usulaCustes). A grande novidade √© que, desta vez, as recentes reformas na Lei da Cadea Alimentaria obrigaban a inclu√≠r nos contratos unha cl√°usula facendo referencia a que o prezo acordado por ambas partes cubr√≠a os custes de produci√≥n. Nese momento, dende o SLG denunciamos que¬†as industrias estaban obrigando √°s granxas a falsear esa cl√°usula para avalar prezos artificialmente baixos, sempre por baixo dos custes de produci√≥n.

A d√≠a de hoxe, cando estamos a piques de entrar no outono,¬†o prezo do leite segue en ca√≠da libre¬†(dos 32’7 c√©ntimos de decembro aos 31’9 de xu√Īo como media na Galiza, segundo o Fega), a pesares de aumentar o consumo de l√°cteos de pouco valor engadido, coma o leite UHT, que √© para onde se destina a maior parte do leite recollido na Galiza.¬†Para poder baixar o prezo do leite sen que existan raz√≥ns obxectivas de mercado, as industrias est√°n a darlle cada vez un maior peso a f√≥rmulas variables para formar o prezo final que pagan.¬†Un bo exemplo t√©molo na principal empresa que recolle leite na Galiza, Lactalis, cuxos prezos en orixe parten dun valor de base de 29 c√©ntimos, que contrib√ļe ao 50% do valor final pagado, quedando o outro 50% suxeito a variables arbitrarias e decididas unilateralmente pola empresa; o resultado final √© que se est√° impo√Īendo unha baixada de 1 c√©ntimo con respecto ao prezo fixado no anterior contrato. A tendencia pode ir a peor porque se est√°n ofrecendo contratos con vixencia at√© marzo, de maneira que se ter√°n que renovar xusto ao comezo da seguinte campa√Īa, en abril, cando os prezos adoitan baixar por causas estacionais.

AS PR√ĀCTICAS MAFIOSAS DA INDUSTRIA: DA AMEAZA VERBAL AO BUROFAX

O m√°is grave √© que vimos de constatar o enorme grao de presi√≥n que est√° a exercer a industria para impo√Īer as s√ļas condici√≥ns de compravenda. No SLG sabemos de¬†granxas que se negaron a asinar a cl√°usula dos custes de produci√≥n que lles presentou a industria xunto co contrato e, diante desta negativa, e tras ter todo tipo de presi√≥ns, acabar recibindo un burofax como ultimato para obrigalas a asinar unha cl√°usula de custes cos datos falseados.

Diante destas prácticas mafiosas coas que se lles está a extorsionar ás nosas granxas, resultan tan lamentables como hipócritas as recentes declaracións do director xeral da Federación Nacional de Industrias Lácteas (Fenil), Luis Calabozo, nas que di que non lle consta que haxa abandonos de granxas por non cubrir o prezo do leite os custes de produción, e presumindo de que as industrias souberon adaptarse ben aos cambios na Lei da Cadea Alimentaria. Madia leva.

A realidade √© que¬†a situaci√≥n do sector l√°cteo estase a tornar insostible para miles de granxas¬†que seguen indefensas diante das pr√°cticas de extorsi√≥n das industrias amparadas pola pasividade da administraci√≥n, nomeadamente do Ministerio de Agricultura e da Consellar√≠a de Medio Rural. Por unha banda,¬†o Ministerio segue sen facer cumprir a lei¬†que el mesmo modificou a trav√©s de ferramentas como a Axencia de Informaci√≥n e Control Alimentarios (Aica). Por outra banda,¬†a Consellar√≠a segue sen cumprir a s√ļa promesa de elaborar uns √≠ndices de referencia¬†para fixar uns custes de produci√≥n oficiais na Galiza que se poidan reflectir nos contratos,¬†e sen convocar aos axentes do sector¬†para tentar chegar a acordos sobre prezos dende o di√°logo.

Por iso¬†dende o Sindicato Labrego Galego instamos a Agricultura e a Medio Rural a exercer as s√ļas competencias.¬†En primeiro lugar, pedimos a convocatoria urxente da mesa do leite, pois a extorsi√≥n das industrias est√°n forzando unha baixada de prezos que, de seguir as√≠, acabar√° sendo insostible para miles de granxas na Galiza. Os axentes do sector deben sentarse a falar en p√© de igualdade e coa arbitraxe da administraci√≥n para garantir a adopci√≥n de acordos beneficiosos para todas as partes. En canto ao Ministerio de Agricultura, debe deixar de mirar para outro lado e facer cumprir a Lei da Cadea Alimentaria para rematar cos abusos da industria. Ten ferramentas para facelo como a Aica e ten a obriga de velar polos intereses da parte m√°is feble da cadea de valor que √©, precisamente, a que xera riqueza, emprego e mant√©n vivo o medio rural.