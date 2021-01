As instalacións deportivas municipais de Tui pechan ante a situación epidemiolóxica

O Concello de Tui acordou esta mañá pechar as instalacións deportivas municipais ante a situación epidemiolóxica no municipio e as últimas medidas adoptadas pola Xunta que suspende toda a competición deportiva federada autonómica.

Deste xeito todas as instalacións municipais, pavillóns deportivos, campos de fútbol, centro municipal de piragüismo e de remo, centro interfederado, e pistas de tenis de Areas permanecerán pechadas dende hoxe e até novo aviso.

O concelleiro de Deportes, Rafael Estévez, explica que só os deportistas de alto nivel poderán seguir adestrando nestas instalacións, tendo en conta a nova normativa que entrará en vigor ás 00 h do xoves, 21 de xaneiro, en vigor en Galicia.