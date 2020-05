As lapas devoran un piso na rúa Torrecedeira de Vigo

Entre lapas, susto e moita alarma amencían neste edificio do centro de Vigo. Un incendio orixinado no oitavo andar obrigaba a evacuar os seus residentes, un matrimonio e o seu fillo. O incendio orixinouse nunha terraza pechada que se emprega como rocho. Viuno un veciño que vive no mesmo andar, alertado polo ruído ao rebentaren os cristais.

Foi precisamente esta rápida advertencia a que alertou os veciños que, cando chegaron os servizos de emerxencia , xa desaloxaran o edificio polo seu propìo pé. Non houbo danos persoais, con todo, os bombeiros tardaron máis de dúas horas en apagar as lapas e tiveron que empregar o coche-escada para acceder.

A Policía xa recabou datos para esclarecer as causas do lume, pero, polo momento, non hai nada que aclare a orixe do incendio. Porén outras fontes apuntaron a unha posible cabicha mal apagada.