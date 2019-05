As Martas volven reinar

Eran as 10 da mañá e no Instituto Feiral de Vigo saltaban a escena dúas das mellores parellas femininas do mundo. Marta Marrero e Marta Ortega xogábanse a súa terceira final do ano

Eran as 10 da mañá e no Instituto Feiral de Vigo saltaban a escena dúas das mellores parellas femininas do mundo. Marta Marrero e Marta Ortega xogábanse a súa terceira final do ano #ante unhas debutantes nesta fase como Lucía Sainz e Gemma Triay.

Aproveitaron á perfección o seu primeiro servizo as Martas e estrearon o marcador da final adxudicándose o primeiro xogo. Esa foi a dinámica dos primeiros instantes do encontro, no que ningunha das duplas conseguía romper o saque dos seus rivais. Ata que no quinto xogo, as Martas lográbano e metían unha marcha máis para separarse de Sainz e Triay no luminoso. Ían consolidar o break as de Juan Alday e aínda que volverían apertar as de Marcela Ferrari, Ortega e Marrero pechaban a primeira manga por 6-3 en 47 minutos.