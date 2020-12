As mensaxes sobre a pandemia, protagonistas nos beléns presentados ao concurso de Afundación resolto hoxe

O Concurso de beléns de Afundación, un referente na tradición cultural do Nadal en Galicia que este ano cumpre a súa edición número 55, cambiou este ano o seu formato para adaptarse ás novas condicións de seguridade sanitaria. Así, nesta ocasión, os participantes non montaron as súas creacións na sala de exposicións do Teatro Afundación, como viña sendo habitual, senón que achegaron fotografías dos beléns realizados, 26 en total, que se mostrarán ao público na Sede Afundación de Vigo a partir do próximo xoves, 17 de decembro.

O xurado, reunido en sesión virtual, decidiu conceder, na categoría individual, o premio á «maior creatividade» a Nerea Barxa Corral. O galardón á «maior claridade na súa mensaxe solidaria» recaeu na Asociación Galega San Francisco e o premio á «mellor execución» foi concedido á Residencia Ballesol. Así mesmo, resultaron finalistas en cada unha das tres categorías Narciso Corral, Conchita e Rafael González-Besada López e a Asociación AFAGA- Alzheimer. Na categoría para colectivos formados por menores de 16 anos, o xurado decidiu conceder o primeiro premio ao Obradoiro Fósil; o segundo ao belén presentado polo Colexio Martín Codax e finalmente, o terceiro premio ao CEE Saladino Cortizo.

Os integrantes do xurado destacaron o esforzo realizado por todos os participantes «para achegar os seus beléns en tempos tan complicados como os que estamos a vivir, a importante presenza de mensaxes vinculadas á pandemia, así como a dificultade para valorar os traballos presentados, moi diversos e con resultados moi interesantes».

Os encargados de decidir os gañadores deste ano foron Ramón Trigo Alonso, artista e ilustrador; Carlos López Bernárdez, historiador e crítico de arte; Juana Amarelo Dourado, galerista de Dua2; Cristina Iglesias Pérez, coordinadora de Sedes de Afundación; e, actuando como secretaria, Pomba #Ver Garicano, coordinadora adxunta da área de Cultura da entidade.

As fotografías dos nacementos gañadores así como as do resto dos que participaron no concurso, realizadas polo fotógrafo Xulio Gil, estarán ao dispor do público nunha mostra que se abrirá este xoves 17 de decembro na Sala de Exposicións I da Sede Afundación de Vigo. Estará aberta ao público ata o 6 de xaneiro en horario de luns a venres de 11 a 14.00 h e de 17.30 a 21.00 h e os sábados de 17.30 a 21.00 h. Os días 24 e 31 de decembro abrirá de 11 a 14 h e o 6 de xaneiro de 17.30 a 21.00 h. A mostra permanecerá pechada o 25 de decembro e o 1 de xaneiro así como todos os domingos.