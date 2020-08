As obras da cidade da xustiza avanzan coa escavació no aparcadoiro, os traballos no edificio anexo e as instalacións interiores

As obras da Cidade da Xustiza contin煤an avanzando dentro do previsto. Durante este ver谩n, estanse acometendo actuaci贸ns de calado como as escavaci贸ns no aparcadoiro, traballos no edificio anexo, instalaci贸ns interiores nas plantas da torre ou a reconstruci贸n das estruturas co帽ecidas como 鈥渉aches鈥. A Xunta mant茅n a previsi贸n de que os principais traballos rematar谩n a finais deste ano, e ag谩rdase que o resto finalizar谩 no primeiro trimestre de 2021.

Alg煤ns dos principais traballos que se contin煤an acometendo durante este ver谩n est谩n relacionados coa escavaci贸n do aparcadoiro. As铆, por exemplo, este mesmo mes rematouse un t煤nel de conexi贸n dos ascensores da torre co aparcadoiro, no que foi necesario empregar unha minipala, dadas 谩s reducidas dimensi贸ns do espazo, para picar m谩is de 800 metros c煤bicos de material.

Pola s煤a banda, nas cotas m谩is baixas do aparcadoiro, estase empregando maquinaria de gran envergadura para poder extraer os extractos rochosos que apareceron. En calquera caso, c贸mpre destacar que a continuaci贸n dos traballos de escavaci贸n non sup贸n un impedimento para acometer outras partes do aparcadoiro. De feito, a estrutura da primeira zona do aparcadoiro est谩 avanzada.

Ademais, durante estes meses, os traballadores contin煤an avanzando na estrutura do edificio anexo. Comezouse en febreiro de 2020 e prevese que poida estar rematado nas primeiras semanas de outubro.

No mes de xu帽o, tam茅n comezaron os traballos de reconstruci贸n das estruturas co帽ecidas como 鈥渉aches鈥. Actualmente, d煤as delas est谩n xa moi avanzadas. Ademais, s茅guese avanzando nos traballos interiores da torre. De feito, a medida que se foron terminando as estruturas e cerramentos, deuse comezo aos traballos interiores de instalaci贸ns e divisi贸ns. As铆, hai plantas onde eses traballos xa est谩n terminados e outras est谩n en proceso de divisi贸n.

Durante estes meses de ver谩n, tam茅n se executou a nova cimentaci贸n e d茅ronse por rematados os traballos de reforzo de pilares. Tam茅n se finalizaron en xu帽o as escaleiras que van da planta 0 谩 19 e parte da estrutura dos ascensores. Ademais, estase traballando coas fachadas que lindan con novas estruturas e que non foron executadas con anterioridade.

Desde hai varios meses, hai entre 150 e 200 traballadores en distintas quendas de traballo. A previsi贸n 茅 que a partir do mes de outubro a cifra supere os 200 traballadores. En canto 谩 maquinaria, p贸dese observar de forma continuada a existencia dunha gr煤a torre de 90 metros de altura, autogr煤as, cami贸ns ou escavadoras de gran tonelaxe.

Condicionantes da crise sanitaria

Hai que ter en conta que, ao igual que sucedeu co resto de obras, os traballos da Cidade da Xustiza de Vigo tam茅n se viron condicionados pola crise sanitaria e as restrici贸ns que se aplicaron para frear a pandemia. As铆, a restrici贸n da libre circulaci贸n de persoas e o cese de numerosas actividades tras a entrada en vigor do Estado de Alarma supuxo unha afectaci贸n 谩 execuci贸n da obra, que se agravou posteriormente coa imposici贸n do cese de actividades non esenciais e, con el, a imposibilidade de traballar na obra e o peche de moitas f谩bricas de subministros.

Rematada a vixencia destas medidas, reanudouse a actividade da obra pero tendo en conta que durante meses se paralizou a subministraci贸n de certos materiais e aumentaron os seus prazos de entrega. Tam茅n est谩 afectada a importaci贸n de material e maquinaria procedente doutros pa铆ses, que mant茅n certas incertezas ao estar suxeita 谩 situaci贸n e lexislaci贸n de cada estado, que pode ir mudando.