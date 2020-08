As organizacións de produtores pesqueiros de Galicia dispoñen de máis de 3,3 millóns de euros en axudas para os seus plans de produción e comercialización

A conselleira do Mar en funci贸ns, Rosa Quintana, mantivo hoxe un encontro con representantes da Organizaci贸n de Produtores de Mariscos e Cultivos Mari帽os da Provincia de Pontevedra (OPP-20) e da confrar铆a de pescadores onde destacou a importancia das organizaci贸ns de produtores pesqueiros (OPP) para o desenvolvemento econ贸mico das vilas costeiras galegas. Durante a s煤a visita lembrou tam茅n que o Diario Oficial de Galicia publicou esta semana as bases reguladoras e a convocatoria de 2020 para a concesi贸n de axudas 谩s OPP e asociaci贸ns de organizaci贸ns de produtores pesqueiros coas que apoiar a preparaci贸n e aplicaci贸n dos plans de produci贸n e comercializaci贸n aprobados e executados durante o exercicio 2019.

A Conseller铆a do Mar destina a esta li帽a de achegas algo m谩is de 3,3 mill贸ns de euros, cofinanciados co Fondo Europeo Mar铆timo e de Pesca (FEMP), e dela poder谩n beneficiarse as organizaci贸ns de produtores pesqueiros e as asociaci贸ns de organizaci贸ns de produtores de Galicia inscritas no Rexistro de Organizaci贸ns de Produtores Pesqueiros e Asociaci贸ns de Organizaci贸ns de Produtores.

A titular de Mar en funci贸ns explicou que esta li帽a de apoio aos plans de produci贸n e comercializaci贸n ten como obxecto subvencionar os investimentos realizados durante o per铆odo de execuci贸n do plan, entre o 1 de xaneiro e o 31 de decembro 2019, as铆 como os derivados da preparaci贸n do mesmo. Entre os gastos susceptibles de contar con achegas incl煤ense os de persoal, material, equipamento ou desprazamentos vencellados ao desenvolvemento do plan.

De feito, un exemplo das acci贸ns subvencionables 茅 o centro de estabulaci贸n de marisco instalado na lonxa da Illa de Arousa, unha das actuaci贸ns integradas no plan de produci贸n e comercializaci贸n da OPP-20 para 2019 e que ten como obxectivo gardar o marisco (crust谩ceos e cefal贸podos) e conservalo coa posibilidade de poxalo dous ou tres d铆as despois da s煤a captura en funci贸n dos prezos que acade. O investimento nestes equipamentos superou os 85.000 euros.

As entidades interesadas en solicitar as axudas poden consultar os requisitos e a documentaci贸n necesarios na orde que publicou o DOG a comezos de semana. A presentaci贸n das solicitudes realizarase por medios electr贸nicos a trav茅s dos formularios normalizados dispo帽ibles na sede electr贸nica da Xunta de Galicia聽https://sede.xunta.gal.

As organizaci贸ns de produtores

O marco normativo europeo actual reforza as actividades das organizaci贸ns profesionais da pesca e da acuicultura e facilita a axuda financeira necesaria para que poidan desempe帽ar un cometido m谩is importante na xesti贸n da pesca, exercendo as s煤as actividades pesqueiras e da acuicultura de forma sustentable e mellorando a comercializaci贸n dos produtos.

Os seus plans de produci贸n e comercializaci贸n incl煤en, entre outros aspectos, o programa de produci贸n para as especies capturadas ou criadas, a estratexia para adaptar a cantidade, calidade e presentaci贸n da oferta 谩s esixencias do mercado e medidas preventivas especiais de adaptaci贸n da oferta para as especies que presentan dificultades de comercializaci贸n durante o ano. Por iso, a conselleira do Mar en funci贸ns destacou a importancia do labor destas entidades para impulsar o desenvolvemento das vilas costeiras de Galicia e para a mellora da econom铆a da s煤a contorna.