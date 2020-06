As piscinas municipais e complexos deportivos reabrirán a vindeira semana

O Concello de Vigo ten previsto reabrir a vindeira semana seus complexos deportivos, tanto piscinas como pavillóns municipais con todos os protocolos de seguridade que marcará o Ministerio de Sanidade na seguinte fase de desescadala da pandemia do Covid-19.

Segundo explicou o alcalde, Abel Caballero, na rolda de prensa telemática e presencial celebrada no salón de plenos, a reapertura das instalacións deportivas levarase a cabo con todas as medidas fixadas na Fase 3.

Ao longo da semana próxima funcionarían de novo as piscinas municipais do Carme, Teis, Valadares e Lavadores, así como os complexos deportivos de As Travesas, Navia e Teis (xa están abertas as pistas de atletismo de Balaídos e as de Samil).