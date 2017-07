As protestas polo peche de camas na área sanitaria de Vigo trasladáronse hoxe até o Álvaro Cunqueiro

As protestas polo peche de camas na área sanitaria de Vigo trasladáronse hoxe até o hospital Álvaro Cunqueiro, despois das que tiveron lugar recentemente no Meixoeiro. A Comisión de Centro do Chuvi, promotora da protesta, denuncia que ás camas que se pechan no período estival hai que sumar as que permanecen inhabilitadas no Meixoeiro ao longo de todo o ano.