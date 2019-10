“As Rías Baixas: viaxe á Galicia tropical”, unha guía cultural, histórica e turística desa zona de Galicia

Unha guía completa que non se centra só no aspecto turístico, senón que ofrece tamén unha visión cultural e histórica desa zona costeira de Galicia. Así definiu hoxe Manuel Fernández Landín o seu libro “As Rías Baixas: viaxe á Galicia tropical”, obra que presentou onte no Centro Galego de Barcelona.

Editado por Caligrama, do grupo editorial Penguin Random House, o libro divídese en sete roteiros que conducen a atractivos recunchos da Galicia tropical, como praias, calas, illas, vales, aldeas e ríos, ademais de indicar onde e como vivir experiencias únicas en toda esa contorna. Unha obra que presenta as Rías Baixas “non só para contemplalas, senón tamén para vivilas”, en palabras do autor.

Cunha especial atención á historia, Fernández Landín descobre nas súas páxinas os múltiples vestixios que se conservan nos pobos desa franxa costeira, desde os preceltas, celtas, romanos, xudeus e suevos ata os cataláns, e mostra detalles interesantes que, con todo, poden pasar desapercibidos mesmo para os galegos. Nacido en Pontevedra, Manuel Fernández Landín é un gran coñecedor da zona que describe no seu libro, para cuxa creación percorreu todos os lugares que inclúe, visitando monumentos, frecuentando celebracións populares e falando cos seus habitantes, ademais de consultar abundante documentación.

Fernández Landín emigrou na súa mocidade ao estranxeiro e finalmente radicouse en Cataluña, onde colaborou con distintas entidades sociais e foi concelleira do primeiro concello democrático da localidade de Parets del Vallés (Barcelona) en 1979. Publicou tamén o libro “Retornar a Barcelona”.