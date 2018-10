As rutas guiadas volven a Pereiró no Samaín

O Samaín 2018 trae de novo as rutas guiadas polo cemiterio de Pereiró para coñecer o patrimonio histórico e cultural da cidade. O alcalde, Abel Caballero, avanzou que as visitas serán ao longo dos meses de outubro e novembro.

As rutas celebraranse un total de 21 días de outubro (do 19 ao 21 e do 26 ao 31) e os venres, sábados e domingos de novembro (do 2 ao 4, do 9 ao 11, do 16 ao 18 e do 23 ao 25) con horario de 19:00 a 21:00 horas.

O cota máxima é de 25 persoas ao día e existe a idade mínima de 16 anos para poder participar (os menores terán que ir acompañados por un adulto). O alcalde informou de que as inscricións son presenciais no centro de recepción de visitantes (Estación Marítima de Ría. c/Cánovas del Castillo número 3) de luns a domingo de 10:00 a 17:00 (lunes 1 de novembro a oficina estará pechada).

Nesta ocasión as personaxes históricos que protagonizarán as rutas serán Concepción Arenal, Marquesa de Valladares, Irene Ceballos e Bernardo González del Valle “Cachamuiña”.