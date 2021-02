As sete propostas do concurso de ideas do ascensor de García Barbón cumpren os criterios O concurso de ideas para o deseño do elevador entre a rúa García Barbón e o Centro Vialia estará resolto nun prazo aproximado de dúas semanas. As sete propostas recibidas cumpren os criterios e o xurado voltará a reunirse o día 11 de febreiro.