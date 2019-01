As toalliñas e bastoncillos provocan atascos na rede de saneamento municipal

Print This Post

O Concello da Guarda a través da Concellería de Medio Ambiente e da Concellería de Servizos ven de facer un chamamento conxunto a toda a cidadanía para evitar que materiais como as toalliñas desechables e os bastoncillos non cheguen á rede de saneamento municipal, xa que provocan atascos e o deterioro das tubaxes e estacións de bombeo, en detrimento da calidade deste servizo, provocando ademais un impacto negativo no medio ambiente.

Recentemente, técnicos municipais tiveron que realizar unha limpeza exhaustiva de boa parte do sistema de saneamento da vila a consecuencia dos atascos provocados por este tipo de materiais, que, en ningunha circunstancia, deberían de chegar á rede de saneamento.

Este tipo de atascos e reparacións son cada vez máis comúns, o que significa un custe cada vez maior para as arcas municipais, polo que se fai un chamamento ao seu uso responsable á vez que se anuncia unha campaña de sensibilización sobre o efecto negativo que unha acción tan sinxela coma tirar estes materiais ao WC pode ocasionar.