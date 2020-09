As universidades galegas dótanse de novos recursos para fomentar a igualdade de xénero na docencia

Promover pol√≠ticas integrais que favorezan a igualdade de x√©nero, o ¬†principio de Igualdade de oportunidades e a diversidade na docencia e investigaci√≥n universitaria. Os tres reitores das universidades galegas presentaron este xoves once¬†gu√≠as docentes con perspectiva de x√©nero, editadas orixinariamente en catal√°n por Xarxas Vives, a asociaci√≥n que re√ļne 22 universidades de territorios nos que se fala catal√°n, e que agora foron traducidas ao galego para p√≥r a disposici√≥n da comunidade universitaria galega a trav√©s das webs de igualdade das tres instituci√≥ns de ensino superior galego.

Xunto a Antonio L√≥pez, reitor da Universidade de Santiago de Compostela; Julio Abalde, da Coru√Īa e Manuel Reigosa, de Vigo, a presentaci√≥n das gu√≠as -desenvolvida de xeito telem√°tico-, contou tam√©n coa participaci√≥n do director da Axencia para a Calidade do Sistema Universitario Galego, ACSUG, Jos√© Eduardo L√≥pez Pereira, e de Natalia Prieto, da Secretar√≠a Xeral de Igualdade da Xunta de Galicia. A maiores estaba prevista tam√©n a intervenci√≥n da directora da Axencia Nacional de Avaliaci√≥n da Calidade e a Acreditaci√≥n, ANECA, Mercedes Siles, pero finalmente non puido asistir, sendo substitu√≠da ¬†neste caso polo profesor da Universidade de Vigo Iv√°n Area, actual responsable da Divisi√≥n de Avaliaci√≥n do Profesorado desta axencia. Todos eles fixeron fincap√© na necesidade de que estas gu√≠as se convertan en un novo axente de cambio social, xa que axudar√°n a que o alumnado desenvolva o esp√≠rito cr√≠tico necesario para identificar estereotipos, normas e roles sociais de x√©nero e adquira as competencias necesarias para combater ese tipo de pr√°cticas.

Porque nas universidades tam√©n existen desigualdades…

‚ÄúEu aspiro a que os nosos egresados sexan o fermento na sociedade que permita que este ideal irrenunciable de igualdade estea na mente de todos‚ÄĚ, explicou o reitor vigu√©s nunha intervenci√≥n na que tam√©n chamou a atenci√≥n sobre a necesidade de coordinar esforzos cos niveis educativos previos, ‚Äúxa que moitas veces cando chegan √° Universidade xa ve√Īen con ideas preconcibidas que logo son dif√≠ciles de cambiar‚ÄĚ. Xunto a isto o seu hom√≥logo coru√Ī√©s, Julio Abalde, fixo fincap√© na necesidade de que os diferentes equipos de goberno sexan tam√©n ‚Äúmilitantes‚ÄĚ √° hora de trasladar a idea de que estas competencias deben aplicarse en todas as titulaci√≥ns. ‚ÄúTam√©n nas universidades existen desigualdades e temos que ser moi sensibles para que as consecuencias da pandemia non incrementen a√≠nda m√°is as desigualdades‚ÄĚ, recalcou Abalde. Pola s√ļa banda, Antonio L√≥pez afondou na idea de que no mundo universitario segue habendo moitas cousas que mellorar para que os co√Īecidos como teitos de cristal vaian desaparecendo, pondo en valor neste senso o traballo ‚Äúcalado pero constante‚ÄĚ que se est√° levando a cabo desde as unidades de igualdade das tres universidades.

Once guías temáticas especializadas en diferentes ámbitos

Guías para unha docencia universitaria con perspectiva de xénero é unha colección de once guías temáticas promovida e editada orixinalmente en catalán pola Xarxa Vives d’Universitats e trasladada á lingua galega, no marco das iniciativas financiadas con fondos do Pacto de Estado contra a Violencia de Xénero e desenvolvidas polas oficinas de igualdade do sistema universitario galego.

‚ÄúAs gu√≠as ofrecen propostas, exemplos de boas pr√°cticas, recursos docentes e ferramentas de consulta para unha docencia universitaria sen nesgos de x√©nero en diferentes disciplinas e √°mbitos de co√Īecemento‚ÄĚ, explica √Āgueda G√≥mez, directora da Unidade de Igualdade da UVigo, ao tempo que informou de que abarcan diferentes √°mbitos: ¬†ciencias da computaci√≥n, dereito e criminolox√≠a, educaci√≥n e pedagox√≠a, filolox√≠a e ling√ľ√≠stica, filosof√≠a, f√≠sica, historia, historia da arte, medicina, psicolox√≠a e sociolox√≠a, econom√≠a e ciencia pol√≠tica.

A colecci√≥n, publicada conxuntamente polas tres universidades p√ļblicas galegas, responde ao interese de proporcionarlle material did√°ctico ao profesorado universitario, co fin de favorecer, facilitar e promover a inclusi√≥n da perspectiva de x√©nero nas materias que se imparten na educaci√≥n superior galega.

Tras a inauguraci√≥n, a xornada prolongouse ao longo de toda a ma√Ī√° ¬†coa participaci√≥n, entre outras, da art√≠fice deste proxecto, ¬†a profesora da Universitat Pompeu Fabra, Tania Verg√©s, e d√ļas das autoras das gu√≠as: Encina Calvo, da Universidade de Santiago de Compostela, e Esperanza Bosch, da Universidade das Illas Baleares. O encontro rematou cun coloquio moderado por Leonor Parcero, presidenta da Asociaci√≥n Galega de Comunicaci√≥n Cient√≠fica e coa intervenci√≥n das representantes das oficinas de igualdade das tres universidades.