As viguesas 85C ultiman a terceira

Vigo, 10 de agosto de 2018

A Asociación 85C prepara os últimos detalles para a terceira edición do seu festival

de mulleres creadoras, que se celebrará en Vigo os días 7, 8 e 9 de setembro. Un evento

que terá como fío vertebrador o traballo da muller na arte, coa fin última de poñer en valor o

seu papel na historia e na sociedade. Ademais, para financiar este novo encontro, están

inmersas no final dunha campaña de crowdfunding (micromecenado) na plataforma

Verkami, onde habilitaron un espazo para que todas aquelas persoas que queiran colaborar

podan facelo a cambio de recompensas culturais que van dende un fanzine con ilustracións

e poesías de máis de 20 artistas galegas, ata un curso intensivo coa directora da Estación

Violenta, Anxos Fazáns.

Despois da boa acollida que tivo o festival o ano pasado, a aposta polos novos

talentos marcará esta terceira edición, onde se xuntarán máis de 80 artistas invitadas e 25

locais que albergarán unha cita única na cidade olívica. As creadoras tomarán a segunda fin

de semana de setembro: un cóctel de artes escénicas, faladoiros, música en directo,

proxeccións de cinema, intervencións na rúa, obradoiros, poesía, contacontos e moitas máis

sorpresas que irán descubrindo a medida que se vaia achegando a data.

As artistas veñen de publicar o primeiro adianto do cartel, onde se dan a man nomes

recoñecidos da cultura como os de María Lado, María Rojas ou Mounqup e outros cheos de

potencial coma Ariadna Cordal ou Lucía Estévez. Unha das novidades máis curiosas desta

edición é Churruca na loita, que engloba o compromiso de 17 locais da xa mítica zona da cidade

a poñer ao mando das súas mesas de mezclas a 17 mulleres durante toda a fin de semana,

unha idea sen antecedentes en Vigo.

Axitar corpos e conciencias

“Serán 3 días para axitar os corpos e as conciencias”, afirman as organizadoras, que

este ano contan co apoio desinteresado dun equipo de máis de 20 voluntarias que, xunto coas

asociadas, axudarán a facer da III Edición do Festival 85C unha cita inesquecible para quen vive

a arte tamén como motor de causas sociais e dende unha perspectiva de xénero. Cómpre non

esquecer que 85C é unha asociación sen ánimo de lucro que leva traballando arreo dende 2016

pola igualdade na cidade e no resto de Galicia.

