As visitas a Vigozoo creceron no que vai agosto nun 2,3% respecto ao ano 2019 A importante ocupación turística que está a rexistrar a cidade está a supoñer un aumento dun 2,3% nas visitas a Vigozoo neste mes de agosto, respecto do ano 2019. Os visitantes tamén creceron neste mes nun 55,4% se o comparamos con xullo.