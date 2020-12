As vítimas da pandemia en Galicia elévanse a 1.211 tras falecer outras 6 persoas con covid-19

Galicia continúa en tendencia descendente de casos activos. O Sergas comunica na súa web os datos consolidados onte ás 18:00: 7.806 casos activos, 98 menos ca onte. Houbo 238 contaxios, a cifra máis baixa dende o 15 de outubro.

Baixan as UCI, soben os ingresos

As Unidades de Coidados Intensivos mantéñense por debaixo das 100 dende hai unha semana. Hai 78 persoas ingresadas (-3), unha cifra semellante á de comezos deste mes, en pleno aumento de ingresos hospitalarios.

Aínda que é cedo para dar nada por feito, os datos apuntan a unha tendencia descendente canto a ingresos nas UCI, que non pararon de medrar, a ritmo irregular, dende o comezo da segunda vaga.

Canto ás hospitalizacións en planta, houbo 18 máis, ata chegar ás 406. Son niveis próximos aos de finais de outubro.

Por desgraza, o número de vítimas continúa. Onte Sanidade notificou o pasamento de doce persoas por mor da covid−19.

A positividade, máis próxima ao 5 %

O número de PCR realizadas foi de 5.470, que son 1.443 menos ca onte e 673 menos que hai sete días. Tamén baixan os positivos ata os 238, a cifra máis baixa do último mes e medio.

No tocante á taxa de positividade (cantas persoas dan positivo na proba PCR por cada cen probas feitas), Galicia comeza a consolidarse ao redor do 5 %, o limiar recomendado pola OMS para controlar a pandemia. Hoxe a taxa sitúase no 4,35 %, o cal dá unha media na última semana de 5,75 %.

Por áreas sanitarias a repartición quedaría:

• Vigo: 2.021(-78)

• A Coruña: 1.659 (-16)

• Pontevedra: 1.156 (+20)

• Lugo: 951 (-16)

• Santiago: 860 (-6)

• Ourense: 458 (-15)

• Ferrol: 701 (+13)