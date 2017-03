Asemblea de abril da Plataforma Afectados pola Hipoteca

108 COMPARTIDOS Facebook Twitter

Nos baixos da parroquia do Cristo da Victoria en Coia a Plataforma de Afectados pola Hipoteca Vigo Tui-Baixomiño realizara a súa asemblea no día de hoxe 1 de abril ás 17:30 dá tarde, falaran sobre os novos casos nos que están a traballar, paralizacións dos desafiuzamentos polos xulgados, non so terán eso no programa da asemblea senon outros puntos como as campañas estatais e locais que estan a desenvolver, presentaran a Nova ILP VivendaGalega… tamén tera un apartado de varios.

A dita ILP VivendaGalega nace no seno de que en Galicia hai centos de miles de vivendas baleiras, desde a Pah fanse preguntas como; pero o parque de vivenda pública é gravemente escaso e os abusos bancarios son demasiados habituais? Cantas veces rescatamos á banca xa?.

Por iso, esta Lei busca:

Garantir a eficacia do dereito a unha vivenda adecuada do artigo 47 da Constitución.

Paralizar os desaloxos forzosos sen alternativa habitacional.

O establecemento dun proceso de acceso á vivenda xeral e de emerxencia.

O establecemento de medidas para prevención do uso antisocial das vivendas.

A garantía habitacional para situacións de exclusión residencial en función á renda familiar; e garantir unha renda Básica de Insercion Social que termine co concepto da RISGA como esmola.

A protección ao consumidor en materia de vivenda para evitar condutas abusivas.

A Pah anima ao sector da cidadania que este a punto de perder a sua casa a que asistan, escoitaran e asistiran tamén piden que se difunda seu evento que clicando aquí.

Cartaz da Nova ILP VivendaGalega





