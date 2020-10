Así puedes limpiar tu ordenador de manera sencilla

¿Estás harto o harta de leer información en internet que no resuelva tu principal pregunta a cómo limpiar el ordenador? Estás de enhorabuena, porque en este breve tutorial te vamos a contar paso a paso como hacerlo, por lo que no pierdas detalle, no te llevará más de dos minutos.

Cómo limpiar un ordenador sin complicaciones

Para comenzar con esta pequeña guía, antes nos gustaría contarte que, si siempre encuentras polvo en tu ordenador, eso tiene un motivo y no es otro que la electricidad estática que generan los diferentes componentes que forman parte de él, los cuales atraen a las pequeñas partículas que pueden terminar por dañar el ordenador.

Si bien, seguro que tienes en tu casa un líquido para quitar el polvo de los muebles, este no es válido para el ordenador. La manera más aconsejable de deshacernos de esta suciedad será con un pequeño aspirador o en todo caso, un compresor con una pistola de aire que nos permita soplarlo y así dispersarlo. De ninguna manera, utilices líquidos para este fin de eliminar polvo que no cuenten con indicaciones para su uso en un ordenador, ya que en vez de limpiar, puede acabar estropeándose.

Ten en cuenta que, si vas a proceder a abrir la CPU para limpiarla, los cables deben estar perfectamente organizados para evitar problemas. Para ello, puedes hacer uso de bridas que los organicen. Vendedores como RS Components ofrecen una amplia gama de bridas, a precios asequibles.

Cómo limpiar la pantalla del ordenador

Tanto si tienes un ordenador portátil como de sobremesa, ambos, en su formato, disponen de pantalla y estas son muy sensibles, siendo a diario dañadas por personas que quieren limpiarlas, pero no lo hacen de la forma que debieran.Â

El primer paso y que solemos dejar de lado, es apagar el ordenador. La mayoría de las personas no lo hacen, ya que así no les brilla la pantalla y les resulta más complicado limpiarla, pero no es una decisión acertada. Con el apagado, basta con utilizar un paño totalmente seco que mojaremos con unas pocas gotas de alcohol isopropílico, y de forma muy suave y sin que quede la pantalla empapada, iremos frotando hasta que vuelva a brillar como cuando lo encendimos por primera vez.

Cómo limpiar el teclado del ordenador

En consonancia con el punto anterior, tanto si tu ordenador es de mesa o dispones de un modelo portátil, ambos cuentan con un teclado, que por lo general, es la parte que más se ensucia del ordenador al ser la más utilizada, y en muchas ocasiones, debido a malas prácticas como fumar o comer encima o muy cerca de las teclas, terminará por dejar de funcionar.

Si todavía te funciona, aún estás a tiempo de dejarlo como nuevo. Para limpiar el teclado de un ordenador basta con disponer de un pequeño aspirador o compresor de aire, tanto para que pueda ser recogida cualquier suciedad en el primero de los casos, o en el segundo, que todas las partículas que hayan caído, con la fuerza del aire, salgan despedidas.Â

Si dispusieras de conocimientos avanzados, lo ideal sería poder desmontar la carcasa, para así realizar un soplado o aspirado más certero.