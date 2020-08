Alarma en Nigrán e Baiona ao declararse a última hora deste domingo un incendio en Monteferro. Varios particulares chamaron aos servizos de emerxencia ao ver as chamas no alto do miradoiro.

O lume, visible desde toda a comarca, localízase na zona do merendero. O lume foi apagado ás 1:18 a. m desta pasada noite.