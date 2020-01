ASIME reclama medidas urxentes para apoiar a industria e resolver o problema enerxético das electroitensivas

Asime quixo insistir na necesidade de medidas urxentes para apoiar a reconversión do sector industrial e dar resposta ao problema que afrontan as industrias electrointensivas polo alto prezo da enerxía.

Enrique Mallón, Secretario Xeral de Asime, declarou: “A industria electrointensiva non pode esperar máis. En España é extremadamente caro producir de forma rendible e sustentable polo prezo da electricidade; é un xugo que está a afogar a moitas das plantas no noso territorio e que fai sinxelamente inviable competir cos nosos veciños europeos de Francia ou Alemaña.”

A este respecto, Asime fai un chamamento a todas as forzas parlamentarias para que desbloqueen a aprobación do estatuto electrointensivo: “O estatuto leva en espera para a súa aprobación desde hai meses. Agora que xa non hai un goberno en funcións e a actividade parlamentaria restituíuse, é fundamental desbloquear a súa aprobación o máis axiña posible”.

Enrique Mallón engadiu: “Desde hai tempo vimos asistindo a un enfraquecemento do tecido industrial. A converxencia cara a un modelo enerxético máis sustentable debe facerse de forma ordenada e ofrecendo alternativas reais de reconversión que non leven por diante aos traballadores e o tecido produtivo, como está a ocorrer con Endesa en centrais como a das Pontes.”

“As administracións, tanto a central como a autonómica, deben seguir traballando para dar solucións no marco das súas respectivas competencias. Estamos a ir en dirección contraria ao camiño do crecemento industrial”, engaden desde Asime.

Para visibilizar esta problemática e mostrar o seu apoio ás industrias afectadas, Asime organizará a súa próxima Xunta Directiva o 30 de xaneiro nas Pontes.