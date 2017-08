Asinados os convenios para o acceso a Montecelo e a rotonda de Príncipe Felipe

Print This Post

O alcalde Miguel Fernández Lores e a presidenta da Deputación, Carmela Silva, asinaron hoxe os convenios de colaboración que farán posible a construción do acceso sur a Montecelo-Príncipe Felipe ou ronda leste -tramo que unirá a estrada Pino-Bora á altura do Marco con Montecelo e a rotonda de acceso ao centro Príncipe Felipe. Unha nova colaboración que amosa, como subliñaron os dous asinantes, a “boa sintonía” que hai entre as dúas administracións.

O acceso sur está orzamentado en 3.416.014,38 euros e a rotonda ten un custe de 549.981,31 euros. A Deputación asume o custe íntegro da rotonda mentres que o Concello pon a dispor da institución provincial os terreos e no caso da ronda -un proxecto que ven do ano 2013 e que agora está reformulado- o Concello xa pagou 1,3 millóns e resto queda a cargo de Deputación.

Miguel Fernández Lores puxo en valor o traballo conxunto das dúas institucións que se hoxe asinan acordos marco para dúas novas infraestruturas, con anterioridade teñen asinado outros dous para acometer obras de saneamento e a construción de equipamentos deportivos (campos de herba sintética). Poren o alcalde de Pontevedra vai un paso máis alá e apunta para un futuro a medio prazo novas actuacións conxuntas como pode ser o novo acceso a Monte Porreiro por Tafisa e outras instalacións deportivas.