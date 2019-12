Asinan un protocolo de colaboración Autoridade Portuaria de Vigo e Anfaco-Cecopesca

A Autoridade Portuaria de Vigo poñerá en marcha acciones derivadas da súa planificación estratéxica aliñada coa Economía Azul, relacionadas con diferentes áreas, entre as que se atopa a Loita contra a Pesca Ilegal, non Regulada e non Regulamentada e a Seguridade Alimentaria (INDNR), deseñando e poñendo en marcha o modelo Trazabilidad, Transparencia, Calidade Sustentabilidade (TTQS) que pretende a través da mellora da Lonxa favorecer o complimiento da normativa de trazabilidad e control da calidade de produtos alimenticios.

