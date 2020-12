Aspas fixo de Aspas ao Cadiz

Un sensacional Iago Aspas guiou ao Celta de Vigo á súa terceira vitoria consecutiva despois de golear ao Cádiz (4-0), ao que esnaquizou cunha sobresaliente efectividade no primeiro tempo, a que lle faltou ao seu rival para igualar o choque cando Nolito adiantara aos celestes.

O Celta de Eduardo “Chacho” Coudet é outro. Ante un rival nun gran momento confirmou as boas sensacións das últimas sensacións, de novo con portería a cero e unha xigantesca pegada.

O temperán gol de Nolito ( min.5), despois de finalizar unha gran combinación de Aspas, abriu o camiño á vitoria do Celta, que tivo ese chisco de sorte cando Álvaro Negredo estrelou o seu remate no poste no minuto dez, xusto despois de que Rubén Blanco lucísese #ante o disparo de Afasto.

O Celta tiña o balón, pero foi o seu rival quen dispuxo doutra oportunidade para igualar, despois dun monumental erro do central Aidoo na saída de balón que preto estivo de aproveitar Afasto cun disparo cruzado que se marchou rozando o poste.

Perdoou o Cádiz e pouco despois o Celta golpeou de novo, tras unha espectacular asistencia de Aspas a Santi Mina, que lle gañou as costas ao central Fali e foi derrubado polo porteiro Ledesma, caendo lesionado nesa acción que o colexiado castigou con penalti.

Aspas, tras enganar ao porteiro arxentino, situou o 2-0. O Cádiz puido volver meterse no duelo, tras un centro de Afasto que rematou Perea desviado, pero foi o conxunto galego o que liquidou o choque con dous tantos na recta final, o primeiro de Beltrán, outras outra asistencia de Aspas, e o segundo de Brais Méndez.

Con ese avultado marcador, o Celta xogou solto e puido aumentar a súa vantaxe cun disparo de Aspas coa súa perna mala que se foi fóra por pouco e outro posterior disparo seu que se estrelou no poste. O Cádiz buscou o tanto da honra cun lanzamento de falta directa de Iza pero atopouse de novo cun seguro Rubén Blanco.