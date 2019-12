Ataque homófobo na asociación PVLSE de Vigo

Hoxe a asociación PVLSE Vigo levantábase cunha desagradable sorpresa: pintadas Homofobas Serofobas e Transfobas no portal do edificio do noso local, desde PVLSE VIGO condenan este tipo de actos covardes, “non pensamos deixarnos influenciar por eles, critícalas faranse cando haxa motivos para iso e non porque algún covarde sen argumentos faga pintadas para provocarnos” manifestan.

“Recomendámosvos a próxima vez chamar ao timbre e convidámosvos a un café, a ver se falando evítanse este tipo de ataques e pintadas de odio que atentan contra a dignidade das persoas e invaden sitios seguros que creamos” argumentan.

“Estes actos proveñen sempre de xente covarde. Ante o odio non podemos quedarnos calados”, finalizan no seu comunicado emitido nas redes sociais.

Fotos do ataque