Atividades 8M do Faísca

Connect on Linked in

Co gallo do 8M Dia das Mulleres Traballadoras e coa finalidade de espallar a Folga de Mulleres e a Manifestación Nacional que concorrerá en Vigo o 4 de Marzo os centros sociais do Sur-Oeste do país creamos unha coordenadora onde cordinármonos para realizar distintos atos en conxuntos coas asociacións e colectivos feministas, e ir xuntas ás movilizacións convocadas.

A coordenadora esta formada polos distintos centros:

-Local Social Faísca de Vigo, Centros Social A Revolta do Berbês, A Cova dos Ratos, A Quinta da Carminha. (Vigo)

-Centro Social O Fuscalho. (Baixo Minho)