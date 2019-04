Atletas da cidade de Vigo xa non aguantan máis o abandono das pistas de Balaidos e do material de entreno

Atletas da cidade de Vigo veñen denunciar o abandono das pistas de atletismo de Balaidos, os atletas solicitan que Xunta de Galicia e Concello de Vigo abandonen as súas diferenzas para darlle unha “solución definitiva” ás Pistas de Atletismo de Balaídos, durante estes últimos anos os atletas foron maltratados debido a un nefasto mantemento das pistas por parte do Concello de Vigo. O prometido proxecto de reforma integral non foi desbloqueado e a mala xestión do goberno local ha provocado numerosas queixas dos atletas.

O mal estado dos materiais deportivos son publicos e notorios, os atletas piden mais mantemento xa que desde hai moito tempo o concello para deixado de facer, os materiais contan con numerosos danos e esixen a reposición do material deportivo deteriorado e do obsoleto.

