Atopan ao home desaparecido en Monterrei

Ao fío das 23:00 horas da pasada noite, un veciño atopou ao home que se buscaba en Monterrei, en Leiro, na zona de Muíños. O desaparecido, unicamente presentaba algunha rabuñada no seu corpo polo que, afortunadamente, non foi precisa a intervención dos servizos sanitarios.

Cómpre destacar que no dispositivo coordinado, en todo momento, pola Garda Civil participaron ademais dos familiares, veciños e os axentes, persoal do concello, membros do GES de Laza e efectivos de Protección Civil de Cualedro-Monterrei, de Xinzo e de Verín .

Así mesmo, a Unidade de drons da Axencia Galega de Emerxencias (AXEGA) tamén se sumou á procura despois de que os axentes, solicitaran a súa colaboración ao 112 Galicia.