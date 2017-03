Atopan o corpo do veciño do Calvario desaparecido dende o sábado

165 COMPARTIDOS Facebook Twitter

Apareceu nun monte o cadáver do home que desaparecera o sábado en Vigo. O cadáver de Luís Domínguez Collarte estaba nun camiño de terra, e de momento non se sabe a causa da morte.

O corpo de Luis Domínguez Collarte apareceu nun camiño de terra no monte da parroquia viguesa de Bembrive en dirección o campus universitario. O home de 67 anos de idade desaparecera o pasado sábado cando saiu da casa para ir ver un campionato de petanca e non regresou.

Malia que tiña unha pequena discapacidade fai unha vida normal polo seu barrio do Calvario, en Vigo, onde todo o mundo o coñece e non precisaba medicación. Polo momento desc´ñécense as causas do falecemento pendente de que a comisión xudicial ordene o levantamento do cadáver e a policía cientifica realice o informe pertinente.



