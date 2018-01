Atopan á muller que desapareceu onte en Arteixo

Print This Post

Os servizos de emerxencias atoparon esta tarde á muller que desaparecera onte ao mediodía en Arteixo. Segundo se lle indicou ao 112 Galicia, a muller foi trasladada nunha ambulancia, consciente pero moi desorientada e con hipotermia, ata o Complexo Hospitalario Universitario da Coruña.

O achado produciuse nunha zona de monte, no lugar de Sar.

O 112 Galicia tivo constancia da desaparición da muller ás 00.45 horas da pasada noite, a través de Protección Civil.

Na busca participou, tamén, un helicóptero da Garda Civil, que foi quen coordinou o operativo.

Dúas saídas de vía nas Pontes de García Rodríguez por mor da sarabia

Unha forte sarabiada provocou esta tarde dúas saídas de vía nas Pontes de García Rodríguez. Segundo puido saber o 112 Galicia, unha persoa resultou ferida a causa do accidente.

Os sinistros producíronse simultaneamente na AC-564, concretamente no punto quilométrico 22, ao fío das 16:05 horas. Nese momento, o 112 Galicia recibía a alerta do ocorrido a través de varios particulares.

A partir de aí, o persoal do CIAE informaba do sucedido á Garda Civil de Tráfico, ao 061-Urxencias Sanitarias, aos Bombeiros do Eume, a Protección Civil e ao servizo de mantemento da estrada.

Unha vez no lugar onde ocorreron os accidentes, os membros do Servizo de Prevención, Extinción de Incendios e Salvamento do Eume levaron a cabo tarefas de limpeza da vía, tras a retirada dun dos vehículos implicados cun guindastre.

Falece unha persoa de avanzada idade ao caer da súa embarcación en Ribeira

Unha persoa de avanzada idade faleceu esta tarde ao caer da súa embarcación no molle de Palmeira, en Ribeira. Segundo os datos facilitados ao 112 Galicia, a persoa atopábase arranxando a súa dorna cando, por circunstancias que aínda se descoñecen, caeu ao mar e levou un golpe na cabeza.

O 061-Urxencias Sanitarias alertaba do ocorrido ao 112 Galicia ás 13:00 horas. Os técnicos sanitarios indicaban que estaban mobilizando o helicóptero medicalizado con base en Santiago ata o lugar dos feitos.

Acto seguido, dende o Centro Integrado de Atención ás Emerxencias (CIAE) 112 Galicia pasábase o aviso á Policía Local, a Protección Civil, á Policía Nacional e á Autoridade Portuaria.

Unha vez no molle de Palmeira, o servizo sanitario nada puido facer por salvar a vida da persoa, que faleceu na ambulancia.