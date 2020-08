Atopan o corpo sen vida dun octoxenario na Praia dos Alemáns en Cangas

Un home de avanzada idade foi encontrado falecido na Praia dos Alemáns, no termo municipal pontevedrés de Cangas.

O 112 Galicia tivo constancia do suceso ás 14:15 horas deste mediodía tras recibir a chamada de alerta dos servizos de emerxencia da zona. Segundo a información facilitada, o varón foi atopado sen vida próximo á beiramar.

Ata o lugar acudiron os profesionais de Urxencias Sanitarias de Galicia-061 e tamén os axentes da Policía Local e da Garda Civil co fin de poñer en claro as circunstancias que rodearon o falecemento do home.