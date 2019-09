Atopan unha vulnerabilidade en Instagram que expuxo as contas e números de teléfonos de usuarios

O conxunto de datos foi eliminado e non hai evidencia de que as contas de Facebook fosen comprometidas, aseguraron desde a rede social. O punto é que nada asegura que non se vaia a utilizar a futuro esa información que foi filtrada. Porque, de certo, non se sabe canta xente tivo acceso a ese material cando estivo dispoñible nin se pensan empregar eses datos dalgún momento para vulnerar a privacidade ou seguridade dos usuarios.