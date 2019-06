Atópanse cun home tendido no chan da habitación en malas condicións hixiénicas

Ás 11:14 horas de onte recibíase chamada na Sala de Comunicacións do 092 da Policía Local de Vigo, a chamada era por parte do responsable dun establecemento comercial manifestando que a súa empregada non comparecera ao seu posto de traballo desde facía dous días e non contesta o teléfono.

Ao parecer está en proceso de separación xerándose unha situación conflitiva e temendo o solicitante un episodio de violencia de xénero.

Realizando xestións coa base telemática do padrón de habitantes localizouse á filla da aludida acompañando á patrulla e acudíndose no domicilio, facilitando a entrada ao mesmo podendo comprobar que a aludida C.M.V, nada e domiciliada en Vigo de 51 anos de idade mostrábase moi afectada pola súa situación, o que lle impedía comparecer no seu posto de traballo, tras comprobar a inexistencia de problemas de violencia de xénero a Unidade abandonou o lugar informando o solicitante sobre a situación da súa asalariada.

Senllos episodios de persoas caídas nos seus receptivos domicilios que ben sós ou acompañados por un familiar eran incapaces de incorporarse, solicitando o auxilio dunha Patrulla para axudarlles a chegar á cama ou o sofá segundo o caso pechan a conta deste tipo de intervencións no día de onte.

Destacable é a actuación que destas mesmas características realizaron membros da Policía Local de Vigo a principios de semana ás 20:56 horas do mercores na sala de comunicacións do 092 recibiu unha chamada para que esta se trasladase á zona de Alcabre, debido a que os requirentes non tiñan noticias desde hai unha semana dun familiar e que chamando á porta no seu domicilio non contestaba , do mesmo xeito que ao teléfono.

Á chegada dos Axentes xa se atopaba unha Unidade do 061 e familiares estaban no interior da leira, á cal acceden cunha escaleira subindo o muro, ao estar o portal pechado con chave e cadeado.

Solicitando unha dotación de bombeiros para acceder ao interior do domicilio haciendolo pola xanela esquerda da fachada tras retirar o enreixado de protección e romper o cristal.

Ao pasar ao interior atópanse cun home tendido no chan da habitación en posición decúbito supino, consciente e en malas condicións hixiénicas procedendo ao inmediato traslado ao Hospital Alvaro Cunqueiro para valoración pola unidade asistencial.

O referido resultou ser E.C.A, nado e domiciliado en Vigo de 82 anos de idade, desconociendose de momento a causa do seu estado.

Quedándose a titora legal do mesmo na vivenda mentres o seu tío é trasladado ao centro Hospitalario.