O Auditorio Municipal acollerá o domingo 23 a espectáculo familiar VALADOS

A programación de Vigocultura levará o domingo 23 ao Auditorio Municipal a obra para público familiar VALADOS. O espectáculo, ademais conmemorar o Día Internacional do Libro, será unha homenaxe ao seu autor, Agustín Fernández Paz, falecido en Vigo o pasado mes de xullo.

A obra conta a historia de Helena e Xoel, da súa fermosa amizade e da súa vila, chea de vida até que un vento fantasmagórico lle rouba a ledicia e o amor e aproveita as deliciosas diferenzas entre as persoas para convertelas en prexuízos: o medo ao diferente, a desconfianza do veciño… Prexuízos adultos suficientes para erguer un valado que parte a cidade en dous, deixando a Helena a un lado e a Xoel ao outro. A rebeldía, o inxenio e o amor que os unen serán as ferramentas para crear artimañas de comunicación e seguir así xuntos aínda que separados. Un espectáculo no que a través da música, a meirande das artes, a danza, a máis efémera, e o teatro, a máis directa, lanzamos ao ceo un papaventos cunha mensaxe de reflexión, esperanza e insurrección. …

Ficha:

_ Compañía: ARTESTUDIO TEATRO

_ Xénero: teatro

_ Autoría: Agustín Fernández Paz

_ Dirección: Xurxo Cortázar

_ Adaptación: Rubén Ruibal

_ Escenografía e vestiario: Neves Seara

_ Deseño de son e música: Manu Clavijo

_ Deseño de iluminación: RTA

_ Coreografía: Kirena Celia Martínez Acosta

_ Elenco artístico: Ramiro Neira, Estefanía Gómez e Xurxo Cortázar

_ Idioma: galego

_ Público: + 5 anos

_ Prezo: 5 €

_ Duración: 55 minutos

_ Venda de entradas: Ticketea





