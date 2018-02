Augas de Galicia recauda 51.000 euros ao ano en Ponte Caldelas

Connect on Linked in

O canon de saneamento, en lugar de usarse para sanear núcleos rurais, preténdese utilizar para agredir o río Verdugo

A veciñanza de Ponte Caldelas pagou durante o ano 2017 un total de51.000 euros en tributos a Augas de Galicia. A recadación, en forma decanon da auga e coeficiente de vertedura, vai directamente ás arcas do ente público autonómico, dependente da Consellería de Medio Ambiente.

Segundo a Lei de Augas de Galicia, o canon da auga debe destinarse a financiar obras hidráulicas, pensando sempre na “xestión dos nosos ríos e terá como un dos seus obxectivos primordiais fomentar o uso racional da auga e o aforro da mesma”. A propia definición do canon da auga fai incompatible que se poda utilizar para cofinanciar o trasvase do río Verdugo. Un proxecto polo que se pretende sacar 350 litros ao segundo dun río que chega a baixar cun caudal de só 800.

Andrés Díaz Alcalde de Ponte Caldelas : Invito a Augas de Galicia a facer un estudo pormenorizado dos abastecementos dos 12 concellos do sur da provincia que dependen da presa de Eiras. Algúns deles xa teñen manifestado que se reciben apoio financieiro de Augas de Galicia poden mellorar as súas captacións propias e reducir a dependencia desta presa. Un encoro único en España, posto que dá problemas de potabilización cando baixa do 40% e no que hai que abrir os aliviadeiros cando pasa do 70%.

Andrés Díaz Alcalde de Ponte Caldelas: Invito tamén a Augas de Galicia a investir no saneamento dos núcleos rurais de Ponte Caldelas, comezando por Avecil, parte de Baltar, Laxoso, A Fraga, Caritel, Forzáns, Anceu, Esfarrapada, Regodobargo, A Insua, A Roca e Coveliño, entre outros.