Automoción pide frear mortes no traballo e chama á protesta solidaria

Dende a coordenadora da automoción da CUT queremos dicir que abonda xa. Abonda de mortes no traballo, abonda de precariedade laboral que mata, abonda de primar o beneficio económico sobre a vida e a saúde das persoas. Abonda de normalizar as condutas perigosas que priman a produción. A saúde non é un negocio.

Queremos facer un chamamento a tódolos comités de empresa da industria da automoción do país, para que soliciten nas súas respectivas fábricas, a celebración dun minuto de silencio en sinal de recordo a compañeira falecida, o próximo mércores as 12 do medio día. Un acto que ademais sirva para concienciar a todas as persoas traballadoras de que non podemos permitir presións para producir máis rápido cando a nosa vida é o que está en xogo.