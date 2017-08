A Autoridade Fiscal Independente certifica o liderado estatal das finanzas do Concello O organismo independente salienta a débeda cero, o cumprimento da regra de gasto e o superávit do Concello de Vigo, e o sitúa no “lugar top” das cidades españolas, segundo valorou este xoves o alcalde. Caballero engadiu que o Concello de Vigo é o que antes paga aos proveedores das grandes urbes de España