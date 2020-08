Avanzan no Plan de mellora da cobertura móbil con medicións sobre o terreo nos concellos adheridos

A Axencia para a Modernizaci贸n Tecnol贸xica de Galicia (Amtega) en colaboraci贸n coa Asociaci贸n de Enxe帽eiros de Telecomunicaci贸ns de Galicia est谩n a realizar as medici贸ns sobre o terreo nos 94 concellos que se adheriron 谩 iniciativa da Xunta para a mellora a cobertura m贸bil en zonas illadas.

Para adherirse ao Plan os municipios ti帽an que que especificar as localidades con deficiencias dentro do seu territorio e propo帽er terreos adecuados para a instalaci贸n das infraestruturas de telecomunicaci贸ns.

Desde hai varias semanas o Plan entrou na fase de verificaci贸n da calidade da cobertura coas medici贸ns sobre o terreo e, conxuntamente con Retegal, visitarase e comprobarase a idoneidade das parcelas indicadas polas entidades locais, creando as铆 un mapa de zonas de actuaci贸n.

Unha vez rematado este proceso, que se prev茅 completar no mes de setembro, os concellos que cumpran cos requisitos (carecer de cobertura e po帽er e dispo帽er dos terreos adecuados) integraranse nun proxecto, que se desenvolver谩 a trav茅s da construci贸n de torres polo operador publico Retegal e dunha convocatoria publica a operadores en concorrencia competitiva.

Con esta iniciativa a Xunta busca que todos os galegos dispo帽an de conexi贸n de calidade independentemente de onde se atopen. As redes m贸biles, especialmente as redes 4G e no futuro as 5G, son as que aportan a capacidade de estar conectados en calquera lugar no que se atope nese momento o cidad谩n.

Esta actuaci贸n 茅 complementaria 谩s acci贸ns de despregamento de fibra 贸ptica que tam茅n est谩n en marcha e que garanten a cobertura de redes de 100 Mbps para o 90% dos galegos en 2021.

Oficina do Plan de Banda Larga

Para resolver as d煤bidas sobre a cobertura m贸bil en Galicia ou calquera outra consulta sobre as redes de banda larga, a Amtega ten 谩 disposici贸n da cidadan铆a, empresas e administraci贸ns a Oficina do Plan de Banda Larga, dispo帽ible a trav茅s da direcci贸n de correo electr贸nico [email protected] ou chamando ao tel茅fono 981 95 78 68, en horario de luns a venres de 9:00 a 15:00h.