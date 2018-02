A Axega aposta pola innovación como un valor seguro no eido da prevención e da xestión das emerxencias

Print This Post

A Axencia Galega de Emerxencias destaca a innovación como un valor seguro no eido da prevención e da xestión das emerxencias. Así o manifestou o xerente da AXEGA, Marcos Araújo, durante a súa participación na demostración dun simulador de rescate de vítimas de accidentes de tráfico creado polos alumnos do IES Leixa e o CIFP Ferrolterra co que se pretende mellorar a capacidade de resposta ante este tipo de emerxencias.

Unha iniciativa que, segundo recordou o responsable da Axencia, conta co apoio da Xunta de Galicia como parte do seu “firme” compromiso coa innovación e o desenvolvemento de ideas que contribúan a incrementar as posibilidades de éxito nunha situación de urxencia.

Igualmente, indicou que proxectos como o presentado polos alumnos do IES Leixa e o CIPP Ferrolterra concordan co compromiso da AXEGA coa formación, a educación e a sensibilización como piares básicos para lograr a eficacia na prevención de riscos.

Así, Marcos Araújo felicitou e agradeceu a vinculación e o gran traballo acadado polo alumnado, o profesorado e a dirección dos centros para levar a cabo un simulador de rescate de vítimas de accidente de tráfico “único” en España e Europa. Ademais, salientou o valor, calidade e profesionalidade das ensinanzas e centros educativos de Formación Profesional, polo que deu os parabéns aos seus directores e a Subdirectora Xeral de Formación Profesional presente no da demostración de funcionamento.