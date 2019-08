Baixo o lema “en defensa do Parque Matías para cans” o colectivo animalista e ecoloxista DISTOPIA e veciñanza convocan unha protesta

Print This Post

DISTOPIA colectivo animalista e ecoloxista únese ás veciñas e veciños do parque Matías para cans. Realizarase unha concentración o xoves 5 de setembro no concello de vigo ás 11:00h o motivo é o comezo en breve do macroparque infantil (proxecto da alcaldía) decídense unir forzas para organizar xuntas unha serie de accións.

As veciñas do parque expoñen

Que nos arredores ao parque Matías xa existen na actualidade 6 parques infantís

– Parque de Mtnez. Garrido con Portela.

– Parque Jenaro de la Fuente (Instituto).

– Parque Jenaro de la Fuente ( Maruja Mallo).

– Parque Leira Matías (Zona inferior).

– Parque Rúa Aragón con Redomeira.

– Parque Rúa Párroco Jose Otero (Igrexa Fátima)

As veciñas non se opoñen en ningún momento a este proxecto, mesmo destacan a preocupación pola diversión dos menores e a mellora da cidade de vigo… só solicitan que o parque Matias mantéñase como parque de cans e mellórese segundo ordenanzas Municipais en canto ao valado, creación de zonas de refresco para animais, papeleiras caninas etc.

“Cada día somos máis persoas que temos cans e gustaríanos que non se esquezan estes animais, ademais temos unha cidade que é a máis fermosa de España, sexamos tamén unha cidade punteira en benestar animal, destaquemos por ser unha cidade amiga dos animais” din as veciñas.

Por todo o anterior, decidiuse entre o colectivo DISTOPIA e as VECIÑAS facer unha serie de accións entre as que destacan

1- Recollidas de sinaturas en distintas zonas de Vigo como: o propio Concello, Calvario, Travesia, Aragon, Martínez Garrido; Meixoeiro, Genaro de la Fuente e en protectoras de animais como é o caso de Ti es A nosa axuda, que tamén recollerán sinaturas.

2- Realización da citada concentración o dia 5 de setembro, xoves ás 11:00 h no Concello de Vigo.

Manifiestan que “Por favor fáganse eco desta solicitude tanto do colectivo DISTOPIA como das VECIÑAS, sobre todo pola importancia de ser unha cidade que respecta, ama e preocúpase pola súa mascotas, nesta cidade cabemos todas e todos e é noso deber crear as canles suficientes para que os nosos animais poidan xogar e relaxarse nun parque” finalizan.

Entrevista no programa Mediodía de COPE VIGO

Entrevista de Radio 21-08-19 para el programa Mediodía de COPE VIGO.En esta entrevista se informó de cual es el propósito de esta iniciativa vecinal que no es otra que se contemple en el nuevo proyecto para esta zona de un primer parque canino digno, acotado y con todos los servicios que se merece la gran población canina y una gran ciudad como es Vigo y de la primera concentración pacífica que se celebrará por este motivo. Publicada por Jose Miguel García en Miércoles, 21 de agosto de 2019

Cartaz da protesta