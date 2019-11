Barreras pide a disolución da sociedade para gañar tempo na busca dunha solución

Barreras solicitou a súa disolución no Xulgado do Mercantil número 3 de Pontevedra. Ata o 2 de febreiro, o estaleiro ten tempo para dar marcha atrás nesta petición. Comezan dous meses de carreira contra o reloxo que lle serven á compañía para dúas cousas: evitan a entrada en concurso de acredores e gañan tempo para seguir negociando con Ritz Carlton.

Así o confirmaron fontes do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia ao detallar que no documento presentado exponse ambas as reclamacións, así como que queden temporalmente sen efecto “outras peticións subsidiarias á suspensión interesada”. Esta formulación ampárase na Lei de Sociedades de Capital e da Lei de Xurisdición Voluntaria, segundo especifica o órgano xudicial.

O grupo estadounidense anunciou a semana pasada que está disposto a facerse co 75% do accionariado do estaleiro vigués, unha reestruturación do capital que tamén se negocia coa Xunta e con Uninaval, as auxiliares ás que Barreras debe diñeiro. O obxectivo é xuntar os 17 millóns de euros que salvarían a compañía.

Os traballadores, que hoxe volveron concentrarse, temen que se estea buscando só un apaño para que Ritz Carlton remate o seu transatlántico. Barreras tiña comprometidos 3 transbordadores coa norueguesa Hávila e a canaria Naviera Armas, proxectos que, de momento, están no aire.

Entre as formulacións sobre a mesa das negociacións a múltiples bandas, con Ritz Carlton como actor principal, figura a participación da Xunta, durante un prazo de entre cinco e sete anos con posible renovación, no capital, onde tamén están dispostas a entrar as acredoras de Uninaval. Así, darase confianza institucional, segundo as fontes consultadas.

O presidente do comité de empresa, Sergio Gálvez, que se reúne hoxe co xuíz, insiste en que a solución debe fixar a continuidade e non só que Ritz Carlton garántase a construción do seu cruceiro. Lamenta os sucesivos aprazamentos de reunión co Igape e asegura que “se non é malos tratos, parécese”.

O avogado da Plataforma das auxiliares, Alberto Rocha, tacha de “manobra intelixente” a petición de onte porque non prexudica o plan de viabilidade da empresa.