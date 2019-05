BBVA anula unha suposta débeda de 4.808 euros dun tratamento en iDental a un socio de FACUA Sevilla

esta situación, Ulises decidiu acudir a FACUA Sevilla para que exercese accións en defensa dos seus dereitos. O equipo xurídico da asociación dirixiuse a BBVA, que xa comprara Unoe, para reclamarlle que anulase a suposta débeda e eliminase os datos do usuario do ficheiro de morosos, xa que desistir dos tratamentos tamén poñía fin ao contrato de financiamento.

Ante esta situación, Ulises decidiu acudir a FACUA Sevilla para que exercese accións en defensa dos seus dereitos. O equipo xurídico da asociación dirixiuse a BBVA, que xa comprara Unoe, para reclamarlle que anulase a suposta débeda e eliminase os datos do usuario do ficheiro de morosos, xa que desistir dos tratamentos tamén poñía fin ao contrato de financiamento.