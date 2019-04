Beatriz Pino: “Hoxe empeza a rexeneración de verdade”

Pino quixo destacar, no inicio desta campaña electoral, que Cs dá “Os gobernos españois levan mirando dun lado ou a outro, ou o que é peor, cara atrás, en Cidadáns imos mirar na dirección correcta, imos mirar á fronte e imos facer avanzar a Galicia e a España, e por suposto a min provincia a Pontevedra”.

A candidata por Pontevedra quixo apostar por “ merecémonos un cambio, merecémonos todo aquilo polo que loitamos e polo que imos seguir loitando, queremos alcanzar o que se nos negou durante demasiados anos, o que se nos dixo que non podemos conseguir, queremos unha Galicia grande en España, unha España grande en Europa, non debemos deixar pasar esta oportunidade, débesenos oír, desde Pontevedra, en Madrid, en Bruxelas, en Europa”.

