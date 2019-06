Beatriz Pino: “Quen manda realmente neste PP galego: Feijoo ou Baltar?”

Connect on Linked in

Quen manda realmente neste PP galego: Feijoo ou Baltar?. É a pregunta que se fai a deputada de Cs e membro do comité negociador de Cidadáns en Galicia, Beatriz Pino, que lembrou que a familia Baltar leva herdando esa Institución desde o ano 1979. “Vella política, política obsoleta, precisamente modelos de política fronte aos que se planta Cidadáns”.

A deputada da formación laranxa ha insistido en que a perda da maioría absoluta do PP na Deputación de Ourense é unha realidade e deben decidir que queren facer. A solución tena encima da mesa, por parte de Cidadáns é moi sinxela, “seguirán á fronte sempre que Baltar quede fose”.

“Preocúpanos sinceramente que ante unha situación como da que estamos a falar, Deputación de Ourense, a dirección do PPdeG deixe, tal e como vimos publicado esta mañá, esa negociación e esa decisión á cúpula provincial do partido. Parécenos incrible o silencio de Feijóo”.

A nosa posición é clara, en Cidadáns estamos no mesmo sitio que estivemos sempre, “no da defensa dunha política de rexeneración democrática e velando porque os cidadáns teñan unhas institucións con gobernos transparentes”.

Pino lembrou que “o noso socio preferente é o PP. No caso da Deputación de Ourense as cousas son moi claras: hai unha condición sobre a mesa e é que estamos dispostos a facilitar que o PP siga manténdose á fronte desta institución, traballando para os ourensáns, pero… sen a figura do Sr. Baltar á fronte. Por tanto, calquera acordo co PPdG en Ourense pasa pola saída do actual presidente en funcións, Manuel Baltar”.

A deputada de Cs lembra que unha negociación esixe “dialogo, propostas e sobre todo…que todo o mundo teña moi claro que política quere dar aos seus cidadáns. Nós en Cidadáns témolo claro: políticas e proxectos transparentes de centro e liberais e sobre todo regeneradores”.

Para finalizar, lembrou que o PSdG leva anos practicando a vella política e cambiando cromos con PP e outros socios, sen gobernar de forma transparente para os galegos. “Creo que o momento de cambiar as cousas chegou, e aquí está Cidadáns para facelo”.