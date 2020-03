Begoña Gómez, a muller do presidente Sánchez, dá positivo en coronavirus

Begoña Gómez, a dona do Presidente do Goberno, Pedro Sánchez, deu positivo no test de coronavirus que se lle practicou nas últimas horas. Tanto ela como o Xefe do Executivo atópanse en bó estado. Os dous mantéñense na Moncloa e segundo o comunicado do Goberno, seguen as medidas de prevención establecidas polas autoridades sanitarias.

A información foi facilitada por Moncloa trala rolda de prensa ofrecida por Pedro Sánchez tras un consello de ministros ao que asistiu o vicepresidente Pablo Iglesias. A súa parella, a ministra de Igualdade Irene Montero, tamén está en cuarentena na súa casa ao dar positivo por coronavirus. O consello de ministros tampouco contou coa presenza da ministra de Administración Territorial, Carolina Darias, que tamén pasa a cuarentena por estar contaxiada.

Begoña Gómez, Irene Montero e Carolina Darias estiveron o pasado domingo na manifestación polo 8 de marzo.