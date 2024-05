Belén do Campo traslada al alcalde de Carballo su compromiso de trabajar con los técnicos municipales las condiciones para renovar el firme y calmar el tráfico en la carretera AC-414 en Xoane y Cances

La delegada de la Xunta, Belén do Campo, se reunió, esta mañana, con el alcalde de Carballo, Evencio Ferrero, para analizar los proyectos que tiene actualmente en marcha la Xunta en este municipio y para evaluar posibles vías de colaboración a través del apoyo desde la Xunta para la ejecución de sus proyectos y la mejora de los servicios a sus vecinos.

No encuentro abordaron la situación en la que se encuentra la actuación de renovación integral del firme y calmado de tráfico en la AC-414 a su paso por las poblaciones de Xoane y Cances, que se suspendieron para dar tiempo a clarear las cuestiones planteadas por los vecinos de la zona. Belén do Campo le trasladó el compromiso de la Xunta de para conseguir una solución la algún problema particular que pueda relacionarse con alguna pendiente o acceso a alguna de las viviendas. En este sentido, solicitó la colaboración del regidor, para que, a través de sus técnicos, hagan llegar las propuestas de los vecinos para ser evaluadas y, en el caso de ser técnicamente posibles, se ejecutarían en el momento en que se retomen las obras.

La delegada también aclaró que ejecutar estar actuación, que supera los 700.000 es fundamental para garantizar la seguridad viaria porque incluye la reposición del firme de toda la carretera, incluidos los aparcamientos, la señalización horizontal, pasos de cebra elevados y señalización para limitar la velocidad a los camiones pesados.

Belén do Campo explicó que desde hay más de una semana el Gobierno gallego se puso a disposición del alcalde de Carballo para aclarar cualquier duda sobre la intervención y mientras, dado que esta obra de refuerzo de firme es más amplia que esta actuación en la AC-414, se continuará en otros tramos, hasta que el Ayuntamiento traslade las soluciones propuestas para solucionar cuestiones concretas que exponen algunos particulares.