Ben Senmedo, High Paw e Iria Bragado organizan un evento baixo o nome “Comida para todas”

Mentres se gastan 600.000 euros nunha banalidade como son as Luces de Nadal de Vigo, por poñer un exemplo, hai infinidade de persoas que non teñen electricidade, nin comida, nin un sitio digno onde vivir nesta cidade. En Galicia unha de cada catro persoas é pobre e Vigo é un exemplo claro desta situación. Por iso BEN SENMEDO e outros artistas farán Actuacións para a “Acampada Contra a Pobreza” todos os días 30 de cada mes no Comedor Social CELTA, situado na Igrexa da antiga Casa-Asilo dos Anciáns Desamparados, no Paseo de Alfonso XII, en Vigo.

Xa empezamos o 30 de Novembro e a primeira Festa foi un éxito, tod@ s comemos, pasámolo moi ben, e os que o necesitaban ademais puideron levar toda a comida que quixeron. Por iso agora convidámosvos a participar o próximo día 30 de Decembro a partir das 11:00 nesta festa da igualdade entre as persoas, onde sentiredes na vosa casa. Podedes traer algo de comida se queredes, ou ben podedes vir comer, ou simplemente levarvos a comida que necesitedes. O caso é pasalo ben xuntos.

BEN SENMEDO SOMOS TOD@S

Enquanto 600.000 euros são gastos em banalidades como as Luzes de Natal de Vigo, para dar só um exemplo, existem inúmeras pessoas que não têm electricidade, comida, ou qualquer lugar decente para morar nesta cidade. Na Galiza, uma em cada quatro pessoas é pobre, e Vigo é um claro exemplo dessa situação. É por isso que BEN SENMEDO e outros artistas organizamos Actuações musicais para o “Acampamento Contra a Pobreza” todos os dias 30 de cada mês no Refeitório Social CELTA, localizado na Igreja do antigo Fogar-Asilo dos Idosos Abandonados, no Passeio de Afonso XII, em Vigo.

Já começamos em 30 de novembro, e o primeiro Convívio foi um sucesso, todos comemos, passamos um óptimo momento, e aqueles que precisaram, também puderam levar toda a comida que quiseram. Por este motivo convidamos-vos a participar no dia 30 de dezembro a partir das 11h00 nesta festa da igualdade entre as pessoas, onde vos sentireis na casa. Podeis trazer algum alimento se quiserdes, vir comer, ou simplesmente podeis levar a comida que precisardes. O importante é divertirmo-nos juntos.

BEN SENMEDO SOMOS TOD@S

While 600,000 euros are spent on a banality such as the Christmas Lights of Vigo, to give an example, there are countless people who have no electricity, no food, no decent place to live in this city. In Galicia, one in four people is poor and Vigo is a clear example of this situation. This is the reason why BEN SENMEDO and other artists will organize Performances for the “Camp Against Poverty” every 30th of each month in the CELTA Social Dining Room, located in the Church of the old Home-Asylum of the Abandoned Elderly, in the Paseo de Alfonso XII, in Vigo.

We have already started on November 30 and the first Party has been a success, we all ate, we had a great time, and those who needed it, could also take all the food they wanted. So now we invite you to participate on December 30th from 11:00 in this party of equality between people, where you will feel at home. You can bring some food if you want, or you can come to eat, or simply take away the food you need. The point is having fun together.

BEN SENMEDO ARE ALLS