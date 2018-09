BenMercado.gal, a primeira plataforma de venda en liña da economía social e solidaria, presentarase na Mostra do Posible

Connect on Linked in

Os produtos éticos de Galicia terán o seu propio espazo en Internet no que os consumidores poderemos acceder a bens e servizos coa garantía de que respectan ao medioambiente e os dereitos das persoas. Entre as características definitorias do proxecto, destacan as seguintes:

Benmercado.gal é unha inciativa pioneira a nivel estatal. “O Amazon da economía social e solidaria” segundo resume Ana Lorenzo, responsable do proxecto. Existen outras propostas que buscan aproveitar a rede para visibilizar o consumo ético e os produtos da economía social e solidaria, mais benmercado.gal é a primeira plataforma creada especificamente para potenciar e canalizar a venda en liña de produtos éticos.

Benmercado.gal está dirixida ao mercado galego. Garante que os produtos que ofrece son de proximidade e están feitos por empresas comprometidas coa creación dunha sociedade máis xusta e sostible.

Benmercado.gal facilita o contacto directo entre empresas produtoras e o público consumidor que busca produtos e servizos acordes coas súas ideas e valores. Non todas as empresas poden facer uso desta plataforma, benmercado.gal está dirixida a aquelas empresas galegas que funcionan con criterios éticos, democráticos, ecolóxicos e solidarios.

Benmercado.gal pode ser a pedra angular sobre a que se articule o futuro Mercado Social Galego. O Mercado Social é xa unha realidade noutras comunidades do estado como as Illas Baleares, Aragón, Cataluña, Navarra, Euskadi ou Madrid, mais ainda está por configurarse en Galicia.

O Mercado Social pretende satisfacer unha parte significativa das necesidades dos participantes dentro da rede de entidades, colectivos e persoas que conforman a economía social e solidaria. O Mercado Social está cimentado nas alianzas entre produtores, distribuidores e consumidores que comparten unha mesma visión da economía. No Mercado Social existen ferramentas que permiten visibilizar o esforzo colectivo e fortalecer as alianzas, como descontos, a utilización de moedas complementarias ou a realización dunha auditoría social.

O sábado 6 de outubro ás 11:00 da mañá presentarase a iniciativa do Mercado Social Galego e poderase coñecer de primeira man o funcionamento de Benmercado.gal no marco da Mostra do Posible na Alameda Nova de Cangas do Morrazo. En caso de chuvia as actividades trasladaranse á Casa da Cultura.

A Mostra do Posible é un encontro de Movementos Sociais e empresas de Economía Solidaria que terá lugar en Cangas do Morrazo o 6 e o 7 de outubro. A Mostra do Posible, que aglutina gran parte do tecido social galego, pretende visibilizar que son moitas as entidades que realizan propostas prácticas que permiten construír unha sociedade máis xusta.