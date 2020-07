Berro artístico a favor da igualdade na fachada do pavillón de Príncipe Felipe

A fachada do pavillón deportivo do Centro Príncipe Felipe luce xa o espectacular mural de 30 metros de longo e 6 de alto que deseñou a artista Lidia Cao co fío condutor da reivindicación da igualdade, no que tamén colaboraron nenas e nenos do centro dependente da Deputación de Pontevedra.

A presidenta da institución, Carmela Silva, estivo presente hoxe na penúltima xornada de traballo da creadora e a rapazada e subliñou que este “fermosísimo” mural “vai quedar como unha proba indeleble da nosa loita pola igualdade”. Silva destacou a Lidia Cao como “unha das mulleres máis representativas da arte urbana mural, con moita obra en moitos lugares” e sinalou que amais de visibilizar a través dela o arte con nome de muller, “queriamos facer aquí en Príncipe Felipe un mural onde se amosara con toda a claridade a necesidade urxente de acadar a igualdade”. ” É un mural onde a muller ocupa un espazo moi relevante, e hai unhas mans que simbolizan esa unión a prol dun traballo conxunto para avanzar”, explicou. A presidenta amosouse especialmente satisfeita pola colaboración que neste proxecto tivo a rapazada do Príncipe Felipe e anunciou xunto ás deputadas Victoria Alonso e Noemí Outeda e o director do centro, Manuel García Cendón, que a Deputación fará “moitas mais cousas coa participación das nenas e nenos porque elas e eles teñen que ser o centro de todo”. Lembrou que neste intre o pavillón está sen actividade por mor da Covid-19, “pero é unha instalación con moito movemento”.

O mural, no que predominan as diferentes tonalidades de azuis e ocres, amosa nos seus extremos os retratos dun home e unha muller de diferente cultura. No medio da composición, figuran dúas mans entrelazadas representando a súa unión e, dentro dese entrelazado das mans, saen proxectadas distintas formas orgánicas, que precisamente foron o obxecto de interpretación por parte das crianzas que participaron no pintado. Deste xeito, as nenas e os nenos escolleron como facer o interior desas formas. “O motivo do mural _apuntou Lidia Cao_ é a igualdade, pero quería tratala en todos os sentidos, tanto o tema das diferentes culturas como clases sociais. Quería que participaran as nenas e os nenos, e a maneira de integralos na actividade foi que representaran á súa maneira con estas formas orgánicas e abstractas, conceptos como o respecto, a tolerancia, e todo o que vai ligado á igualdade. Os primeiros días participaron comigo e foi xenial”.

A artista destacou que foi a súa primeira experiencia impartindo un taller con rapazada e que resultou moi gratificante. “Portáronse moi ben e levei unha grande sorpresa, a verdade . Nunca dera un obradoiro antes con rapaces e foi unha gran experiencia. Queiras que non, aprendes moito deles só vendo como traballan, ou só con velos falar”.

Os traballos comezaron o pasado luns, en que Cao amosou aos nenos e nenas participantes a forma de marcar as liñas das figuras e a preparar as cores. Ao longo de tres días, as crianzas centráronse en pintar as citadas formas orgánicas, mentres que as últimas xornadas de traballo a artista xa está a dar o remate final ao proxecto.